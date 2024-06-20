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    14:25, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    «КазАгроФинанс» стал финансовым агентством

    Казагрофинанс
    Фото: kaf.kz

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 1844 «Об определении перечня финансовых агентств, бюджетные кредиты из республиканского бюджета которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств», передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В перечне финансовых агентств, бюджетные кредиты из республиканского бюджета, которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств: дополнить пунктом 2-2 следующего содержания: «2-2. Акционерное общество «КазАгроФинанс», – говорится в документе постановления.

    В Министерстве сельского хозяйства РК поясняют, что «КазАгроФинанс» необходимо осуществлять привлечение бюджетного кредита на льготных условиях.

    Новый статус организация получает «в целях увеличения объема льготного лизинга сельскохозяйственной техники и дальнейшего привлечения средств из республиканского бюджета на льготных условиях без предоставления залогового обеспечения для исполнения обязательств по бюджетному кредиту».

    Теги:
    Правительство РК Финансы Закон и право Финансы и бюджет
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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