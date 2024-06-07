KAZ Minerals назвали лидером года по промышленной безопасности

В Астане подвели итоги престижного республиканского конкурса «Золотой Гефест» для специалистов горно-металлургического комплекса. В номинации «Лидер года по промышленной безопасности» победила Группа KAZ Minerals, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Победа – это гордость за общие усилия работников компании. Особая благодарность нашему руководству, которое действительно уделяет внимание и обеспечивает ресурсы. Для меня номинация «Лидер года по промышленной безопасности» – самая важная в конкурсе, потому что в ГМК много опасных рисков. Специалисты работают в опасных условиях, и каждый работник, вне зависимости от должности в индустрии, должен быть бдительным, не проходить мимо опасности, поддерживать окружающих и помнить, что всех нас дома ждет семья и каждый должен вернуться целым и невредимым. Желаю всем безопасной и эффективной работы! – прокомментировал Тимур Алимбеков, менеджер Группы KAZ Minerals по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Жюри конкурса провело оценку в номинации «Лидер года по промышленной безопасности» по следующим критериям: - Выполненные работы по внедрению системы управления охраны труда; - Организация мероприятий по снижению опасных и вредных факторов на производстве; - Использование новейших технологий или программ в работе охраны труда и техники безопасности; - Организация работ по социальному и обязательному страхованию работников от несчастных случаев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

KAZ Minerals – компания-производитель меди с высоким потенциалом роста, ориентированная на разработку крупномасштабных, низкозатратных рудников открытого типа в СНГ, имеющая успешный опыт освоения новых месторождений.

Также в ходе конкурса «Золотой Гефест» определили победителей по номинациям «Геолог года», «Горняк года», «Металлург года», «Лучший социальный проект года», «Медиапроект года», «Женщина в ГМК», «Лучшее digital-решение в ГМК» – специальная номинация от генерального партнера рремии ERG и другие.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Конкурс «Золотой Гефест» поддерживается Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, а неизменным генеральным партнером конкурса выступает Евразийская Группа (ERG).