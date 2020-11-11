Кайсар Жумабайулы: Медиаграмотность - вопрос национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обучать школьников медиаграмотности предложили эксперты на форуме Astana Media Week 2020 в среду, 11 ноября, передает МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления участник программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями при фонде Н.Назарбаева Кайсар Жумабайулы отметил, что по предоставленным Министерством образования и науки РК данным, за 8 месяцев 2020 года собственниками и администрациями интернет-ресурсов удалены 1756 материалов, нарушающих права детей. В том числе, 553 материала, содержащих пропаганду суицида, культа жестокости и насилия.

«На основании предписаний уполномоченными органами принимаются меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенную законом информацию. Но одно дело запрещать, нужно также учить детей и их родителей противостоять таким кибер-угрозам», - сказал К. Жумабайулы.

Он также отметил, что сейчас детей можно считать полноправными потребителями информации. В связи с этим повышается спрос на качественную, достоверную информацию.

«Понятно, что на все школы страны компетентных в сфере медиаграмотности педагогов не хватит. Но «путь в тысячи ли начинается с первого шага». Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры - обязательное включение дисциплины «Медиаграмотность» в образовательные программы не только на факультетах журналистики, но и других специальностей, особенно педагогических. Также необходимо внедрить медиаграмотность в школьные программы - в учебные модули существующих предметов – это информатика, логика, обществоведение, самопознание, ОБЖ», - поделился своим мнением К. Жумабайулы.

Эксперты команды считают важным размещать обучающий контент на интернет-площадках, чтобы учителя могли применять их на уроках.

«Медиаграмотность - это вопрос национальной безопасности страны, так как это касается прав человека, безопасности жизни граждан, общественного сознания, поведения. Медиаграмотность помогает противодействовать инфодемии, экстремизму, терроризму, манипулированию, кибербуллингу», – считает К.Жумабайулы.

Эксперты полагают, что обучение медиаграмотности могут реализовать МОН, МИОР совместно с неправительственными организациями.

Для справки:

Программу «Подготовка отраслевых менеджеров по управлению изменениями» реализует Фонд Нурсултана Назарбаева совместно с Правительством Казахстана.

Участникам программы необходимо подготовить проектные решения для защиты в конце 2020 года целого ряда актуальных отраслевых задач по приоритетным 11 направлениям, в том числе в медиаотрасли.

28 мая т.г. на заседании Управляющего Комитета во главе с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым с участием руководителей отраслевых министров по результатам конкурсного отбора утвержден список из 230 участников отраслевых команд и порядок взаимодействия с государственными органами (министерство, ведомство) для решения поставленных задач.

Команда по решению задачи «Меры по повышению квалификации работников медиасферы» в отрасли «Медиа» в качестве одной из рекомендаций считает целесообразным введение в программы обучения школьников и студентов предмета медийной и информационной грамотности. После обсуждения с отраслевыми госорганами экспертная группа намерена внести эту инициативу в Правительство как одно из рекомендаций.

Напомним, в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».

Традиционно Astana Media Week продлится три дня.