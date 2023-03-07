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Кайсар Султанбаев назначен председателем Комитета административной полиции МВД РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Марта 2023, 16:51
Кайсар Султанбаев назначен председателем Комитета административной полиции МВД РК Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета административной полиции МВД назначен полковник полиции Кайсар Султанбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя Комитета административной полиции. Кайсар Султанбаев с сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД. Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Представляя нового руководителя, министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.


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