Кайсар Нигметов: Внедрение прямых выборов акимов - продвинутая реформа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал, когда можно будет полностью оценить итоги выборного процесса в селах и сельских местностях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы оцениваем хорошо. Большой процент был самовыдвиженцев. Я думаю, что после того, как будут озвучены итоговые результаты выборов, мы уже более полноценно их оценим. Внедрение прямых выборов акимов очень продвинутая реформа. Сейчас мы работаем над концепцией местного самоуправления, где будут прописаны вопросы касательно повышения экономической самостоятельности акимов сельских округов, какие виды налогов в ближайшее время будут передаваться. Чтобы у новоизбранных акимов была экономическая база для их работы, для развития сельских округов», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Кайсар Нигметов.

Касательно вопроса по возрасту кандидатов в акимы и сколько женщин и мужчин баллотировались, эксперт ответил, что подведение таких итогов зависит от результатов выборов.

«Интересно было бы посмотреть среди кандидатов, кто из числа местного населения, молодежи, какой средний возраст, являются ли они выходцами этого села или из молодежного резерва. Мы сами эти вещи мониторить не можем. Мы ждем информацию избирательных комиссий. В течение трех дней будут публиковать результаты», - добавил К. Нигметов.

«Все-таки, что люди пришли на выборы, от их мнения что-то зависит. Люди не хотят, чтобы решение принималось где-то без учета их мнений. Поэтому думаю, что прямые выборы уже состоялись. По истечении года или двух лет можно будет конкретно оценить, как изменилась жизнь сельчан под управлением избранных акимов», - считает директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований».

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.