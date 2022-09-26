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    14:00, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны 8 сентября 2022 года продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.

    Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

    По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.

    17 марта судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.


    Теги:
    Суды Астана Правоохранительные органы
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