Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны 8 сентября 2022 года продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.

Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.

17 марта судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.