14:00, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6
Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны 8 сентября 2022 года продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.
Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.
17 марта судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.