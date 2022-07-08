8 Июля 2022 13:41

Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще на один месяц продлили срок ареста Кайрату Боранбаеву. Информацию подтвердили в пресс-службе суда города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 июля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на один месяц», - прокомментировали в пресс-службе суда.

10 июня Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды продлили сроки ареста на месяц.

Кайрат Боранбаев был взят под стражу на два месяца.