Кайрату Боранбаеву продлили арест на два месяца

23 Ноября 2022, 18:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря. Информацию подтвердили в пресс-службе суда города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на два месяца», - прокомментировали в пресс-службе суда.

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.