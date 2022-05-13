13 Мая 2022 12:59

Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого К. Сатыбалды», - сообщили в пресс-службе суда.

10 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого К. Боранбаева.

Ранее сообщалось, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца.

Кайрат Сатыбалды также был арестован на два месяца.