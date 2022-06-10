10 Июня 2022 16:10

Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест на один месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды. Информацию подтвердили в пресс-службе суда города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.», - прокомментировали в пресс-службе суда города Нур-Султана.

В этот же день специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ.

«7 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.», - пояснили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что 12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц.

Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

Его супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 млн тенге.