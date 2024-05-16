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    18:08, 15 Май 2024 | GMT +6

    Кайрата Нуртаса не слушал никогда — акиму Караганды не понравились рекламные афиши с портретом певца

    Кайрата Нуртаса не слушал никогда — акиму Караганды не понравились рекламные афиши с портретом певца
    Фото: кадр из видео

    Аким Караганды раскритиковал расклейку объявлений на остановках города. Градоначальник поручил строго наказывать тех, кто беспорядочно клеит афиши на стенах остановочных павильонов и стенах домов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Аким Караганды Мейрам Кожухов прошелся по улицам города, и проверил состояние остановок. Он выразил недовольство по поводу внешнего вида павильонов, точнее беспорядочно расклееных плакатов.

    — Представьте себе такую ситуацию: вот живете вы в собственном доме или квартире и вам на окна наклеили объявления, вы помыли и снова вам налепили бумажки с объявлениями, вы снова помыли, а вам бац и снова наклеили, но уже таким клеем, что ничем его не отмоешь. Обидно? Досадно? Раздражает? Вот и меня злит, когда на наши остановки клеят не нужные никому объявления, — сказал аким города.

    По мнению градоначальника, чем портить вид города, рекламодатели могли бы возпользоваться социальными сетями.

    — Хочется сказать этим людям — соцсети для чего? Они дадут вам больше охвата, чем как попало наклеенные плакатики, которые со временем вообще превращаются в ужас. А ужас для наших ребят это все отмывать, особенно этот непонятный клей, который ничем не отодрешь. Все это очень портит внешний вид города. На каждую остановку повесили специальные доски для объявлений, клейте туда, если будете продолжать лепить, где вздумается, будем наказывать. Повесьте везде объявление, что, если они будут клеить где попало, за это будем конкретно наказывать. И разговаривайте с рекламными агентствами. Они везде клеют: на зданиях, на остановках, на переходах. Так не должно быть. Я Кайрата Нуртаса не слушал никогда, но сейчас уже не очень хочу. Потому что его красивое лицо висит в самых неподходящих местах, — отметил Мейрам Кожухов.

    Теги:
    Новости шоу-бизнеса Казахстана Видео Караганда Реклама Акимы
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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