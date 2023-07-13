«Кайрат-Жастар» обыграл команду Super Bol со счетом 1:0

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вчера, 12 июля, на центральном стадионе в Алматы состоялся матч, в котором встретились участники народного проекта Super Bol, который реализуется при поддержке Фонда президентских инициатив «Dara» и Freedom Holding corp, против футбольного клуба «Кайрат-Жастар», передает МИА «Казинформ».

Для участников проекта – это не просто игра, это уникальная возможность, при которой они вышли на поле исторического стадиона, чтобы сразиться против профессиональной команды первой лиги.

Матч начался с минуты молчания в память о легендарном ветеране казахстанского футбола Сеильде Икрамовиче Байшакове, который 12 июля покинул этот мир.

Игра стартовала с попытки «Кайрат-Жастар» навязать свою игру Super Bol, но команда оказывала достойное сопротивление, защищаясь и не боясь идти в атаку. Счёт в матче на 19-й минуте открыл игрок «Кайрат-Жастар» Галымжан Кенжебек, чем сразу же оживил трибуны. После этого у игроков обеих команд было еще несколько моментов, однако они не увенчались успехом. Концовка матча выдалась напряженной из-за непрекращающихся атак игроков Super Bol, которым не хватило немного везения и опыта для того, чтобы распечатать ворота соперника.

В любом случае, матч, завершившийся со счетом 1-0 в пользу «Кайрат-Жастар», выдался интересным, напряженным и достойным для участников проекта Super Bol, которые совсем недавно стали одной командой.

Отметим, что финальный матч в рамках проекта Super Bol пройдет 29 июля на стадионе «Астана-Арена» против сборной игроков QJ League.