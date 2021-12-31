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«Кайрат» выступил с заявлением о клубном бюджете
31 Декабря 2021 22:37
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» сделал заявление о бюджете клуба и составе на следующий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
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«На сегодняшний день в средствах массовой информации появились сообщения касательно бюджета клуба и игроков команды. Футбольный клуб «Кайрат» официально заявляет, что бюджет клуба остаётся прежним, все игроки текущего состава находятся в отпуске и состав на следующий сезон будет определен после учебно-тренировочных сборов. Просим болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию на сайте и в социальных сетях алматинского клуба» , – говорится в сообщении пресс-службы «желто-черных».
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