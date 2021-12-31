+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Кайрат» выступил с заявлением о клубном бюджете

31 Декабря 2021 22:37
Поделиться:
«Кайрат» выступил с заявлением о клубном бюджете

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» сделал заявление о бюджете клуба и составе на следующий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Новости по теме
Более ста участников из разных стран собрал турнир в честь Кажымукана Мунайтпасова в Турции
Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе Казахстанский лыжник стал 68-м в масс-старте «Тура де Ски» в Оберстдорфе Титулованный тренер из Европы официально возглавил клуб КПЛ

«На сегодняшний день в средствах массовой информации появились сообщения касательно бюджета клуба и игроков команды. Футбольный клуб «Кайрат» официально заявляет, что бюджет клуба остаётся прежним, все игроки текущего состава находятся в отпуске и состав на следующий сезон будет определен после учебно-тренировочных сборов. Просим болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию на сайте и в социальных сетях алматинского клуба» , – говорится в сообщении пресс-службы «желто-черных».


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
Более ста участников из разных стран собрал турнир в честь Кажымукана Мунайтпасова в Турции
Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Казахстанский лыжник стал 68-м в масс-старте «Тура де Ски» в Оберстдорфе
Титулованный тренер из Европы официально возглавил клуб КПЛ
Популярное
1 Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы
2 Титулованный тренер из Европы официально возглавил клуб КПЛ
3 В Атырау отказались от новогоднего салюта
4 Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Новым годом
5 Семей встретит 2022 год без салюта
6 Куда сходить за новогодним настроением в столице
Читайте также
Казахстанец выиграл два «золота» на ЧМ по джиу-джитсу в Москве
«Канело» готов предложить Головкину выгодные условия
Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы
Титулованный тренер из Европы официально возглавил клуб КПЛ
В Атырау отказались от новогоднего салюта
Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Новым годом
Семей встретит 2022 год без салюта
Куда сходить за новогодним настроением в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив