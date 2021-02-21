«Кайрат» вышел в финальную стадию Лиги Чемпионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов дома сыграл с румынским клубом «Юнайтед Галац», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Игита, Эдсон, Савио, Турсагулов, Оразов — Дуду, Умберто, Ранжел, Акбаликов, Есенаманов, Гадейя, Фернандиньо, Умирбаев.

Хозяева были фаворитами и довольно быстро открыли счете после удара Ранжела, а до окончания первой половины Савио успел закрепить успех партнера. Во втором тайме Фернандиньо довел счет до крупного и алматинцы продолжили атаковать и забили еще Эдсон и Чингиз Есенаманов, итог подвели Андрей Крэчюн и Биржан Оразов. 6:1 — сильнее казахстанский клуб.

Таким образом, «Кайрат» вышел в финальную стадию турнира с восемью участниками, ее с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена». Следующим соперником казахстанского клуба скорее всего станет португальская «Бенфика».

«Кайрат» (Казахстан) — «Юнайтед Галац» (Румыния) 6:1 (2:0)

Голы: Ранжел 4 (1:0), Савио 12 (2:0), Фернандиньо 23 (3:0), Эдсон 29 (4:0), Есенаманов 34 (5:0), Крэчюн 38 (5:1).