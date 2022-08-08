8 Августа 2022 02:44

«Кайрат» вырвал неожиданную победу и стал четвертьфиналистом Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче пятого тура группового этапа Кубка Казахстана шымкентский «Ордабасы» дома сыграл с алматинским «Кайратом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый тайм остался за гостями благодаря голу Жоао Пауло уже на третьей минуте, только во втором тайме хозяевам удалось выровнять положение усилиями Сержа Ньюадзи, но довольно быстро Артур Шушеначев принес победу алматинцам, а итог с пенальти подвел Гулжитиг Алыкулов — 3:1.

Теперь у «Кайрата» стало 13 очков, он выиграл группу А и вышел в четвертьфинал турнира, «Атырау» набрал семь, у «Ордабасы» соответственно шесть, павлодарский «Аксу» имеет в активе два.

«Ордабасы» — «Кайрат» 1:3 (0:1)

Голы: Жоао Пауло 3 (0:1), Ньюадзи 61 (1:1), Шушеначев 71 (1:2), Алыкулов с пенальти 86 (1:3).

Фото: Sports.kz.