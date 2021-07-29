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«Кайрат» вылетел из Лиги чемпионов

29 Июля 2021 02:32
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«Кайрат» вылетел из Лиги чемпионов

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» на выезде сыграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов против сербской «Црвены Звезды». О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич, Панков, Драгович, Родич, Канга, Саного, Иванич, Фалько, Катай, Дьони;
«Кайрат»: Устименко, Вороговский, Алип, Дугалич, Миканович, Поляков, Абикен, Буранчиев, Оганесян, Вагнер Лав, Шушеначев.
Казахстанцы по разного рода причинам испытывали кадровые проблемы, тем не менее Кирилл Кекер решил не выпускать с первых минут Рикарду Алвеша, Гулжигита Алыкулова и Хосе Канте. Хозяева сразу пошли вперед и легко открыли счет после дальнего удара Александара Катай, следом это повторил Лоис Дьони, сербы не сбавляли оборотов и перед перерывом Катай со штрафного поразил ворота Данила Устименко. На старте второй половины развалился центр обороны алматинцев и Мирко Иванич реализовал выход один на один ударом под перекладину.

Казахстанский клуб пытался что-то сообразить, но тщетно, а вот Филиппо Фалько без особых проблем переиграл Устименко в пятый раз. Кекер делал замены, но было уже поздно и особо ничего они не приносили. 5:0 — сильнее «Црвена Звезда», которая и идет дальше в самом престижном европейском турнире.
Таким образом, «Кайрат» покидает Лигу чемпионов и продолжит борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где его соперником станет армянский «Алашкерт».
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 5:0 (3:0)
Первая игра: 1:2
Голы: Катай 9 (1:0), Дьони 21 (2:0), Катай 42 (3:0), Иванич 49 (4:0), Фалько 56 (5:0).




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#Спорт  
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