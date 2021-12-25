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«Кайрат» вошел в ТОП-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов

25 Декабря 2021 00:38
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«Кайрат» вошел в ТОП-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил статистику по количеству совершенных отборов в групповом этапе Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

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Алматинский «Кайрат» расположился на второй строчке в списке команд, совершивших наибольшее количество отборов в групповом этапе Лиги Конференций. На счету «желто-черных» 71 перехват в шести сыгранных туров. Лидером по этому показателю с 73 отборами стал австрийский ЛАСК.

ТОП-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов:

1. ЛАСК (Австрия) – 73 отбора;

2. «Кайрат» (Казахстан) – 71;

3. «Заря» (Украина) – 69;

4. «Анартосис» (Кипр) – 64;

5. «Витесс» (Нидерланды) – 63.

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