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«Кайрат» вошел в ТОП-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов
25 Декабря 2021 00:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил статистику по количеству совершенных отборов в групповом этапе Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
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Алматинский «Кайрат» расположился на второй строчке в списке команд, совершивших наибольшее количество отборов в групповом этапе Лиги Конференций. На счету «желто-черных» 71 перехват в шести сыгранных туров. Лидером по этому показателю с 73 отборами стал австрийский ЛАСК.
ТОП-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов:
1. ЛАСК (Австрия) – 73 отбора;
2. «Кайрат» (Казахстан) – 71;
3. «Заря» (Украина) – 69;
4. «Анартосис» (Кипр) – 64;
5. «Витесс» (Нидерланды) – 63.
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