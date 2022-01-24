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«Кайрат» вошел в рейтинг сильнейших футбольных клубов мира
24 Января 2022 20:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших мужских клубов мира по итогам 2021-го года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В топ-400 лучших клубов по версии IFFHS вошла лишь одна казахстанская команда — «Кайрат». Алматинский коллектив с 85,75 очками занял 231-е место. В 2020-м году «желто-черные» находились на 439 строчке.
Любопытно, что в рейтинг не вошли ни чемпион Казахстана-2021 костанайский «Тобол», ни серебряный призер «Астана». «Кайрат» же по итогам Казахстанской Премьер-Лиги занял третье место.
Первое место среди клубов мира за 2021-й год занял бразильский «Палмейрас».
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