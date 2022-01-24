«Кайрат» вошел в рейтинг сильнейших футбольных клубов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших мужских клубов мира по итогам 2021-го года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В топ-400 лучших клубов по версии IFFHS вошла лишь одна казахстанская команда — «Кайрат». Алматинский коллектив с 85,75 очками занял 231-е место. В 2020-м году «желто-черные» находились на 439 строчке.

Любопытно, что в рейтинг не вошли ни чемпион Казахстана-2021 костанайский «Тобол», ни серебряный призер «Астана». «Кайрат» же по итогам Казахстанской Премьер-Лиги занял третье место.

Первое место среди клубов мира за 2021-й год занял бразильский «Палмейрас».



