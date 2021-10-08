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    00:28, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» в шестой раз выиграл Суперкубок Казахстана по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче за Суперкубок Казахстана по футзалу сыграли алматинский «Кайрат» и «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Фаворитами были алматинцы, они и одержали крупную победу со счетом 5:2, голами в их составе отметились Ранжел, Витао, Альберт Акбаликов и оформивший дубль Эдсон, у атыраусцев же забили Жомарт Токаев и Эрик Данило.

    Отметим, что по ходу поединка «Кайрат» вел в счете 3:0, только после этого «Атырау» смог отличиться.

    Эта победа стала для подопечных Кака шестой в Суперкубке страны, что является рекордом.


    Фото: Никиты Басова МФК «Кайрат»

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