«Кайрат» в шестой раз выиграл Суперкубок Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче за Суперкубок Казахстана по футзалу сыграли алматинский «Кайрат» и «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитами были алматинцы, они и одержали крупную победу со счетом 5:2, голами в их составе отметились Ранжел, Витао, Альберт Акбаликов и оформивший дубль Эдсон, у атыраусцев же забили Жомарт Токаев и Эрик Данило.

Отметим, что по ходу поединка «Кайрат» вел в счете 3:0, только после этого «Атырау» смог отличиться.

Эта победа стала для подопечных Кака шестой в Суперкубке страны, что является рекордом.





Фото: Никиты Басова МФК «Кайрат»