«Кайрат» в 19-й раз подряд стал чемпионом Казахстана по футзалу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» в третий раз обыграл «Аят» из Рудного в финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2021/22. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем матче «Кайрат» победил «Аят» со счетом 4:2. У алматинцев голы забили Даурен Турсагулов (4-я минута), Альберт Акбаликов (7-я), Биржан Оразов (26-я) и Карлос Санс (27-я); у «Аята» отличились Леандриньо (10-я) и Данил Карпюк (31-я).

Таким образом, «Кайрат» одержал победу в серии со счетом 3-0 и стал чемпионом Казахстана. Для алматинского клуба это уже 19-е чемпионство в истории, причем все титулы были выиграны им подряд, начиная с сезона-2003/04.



