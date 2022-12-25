«Кайрат» в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу

25 Декабря 2022, 13:45

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу и в десятый раз подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В финале алматинцы в дополнительное время обыграли «Рахмет» из Актобе со счетом 5:3.

Причем футзалисты из «Актобе» смогли сравнять счет на последней минуте, а победу «Кайрату» принес Дуглас, оформивший дубль.

Фото: afckairat.kz