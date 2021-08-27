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«Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций

27 Августа 2021 20:00
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«Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Чемпион Казахстана алматинский «Кайрат» попал в группу H вместе с «Базелем» (Швейцария), «Карабахом» (Азербайджан) и «Омония» (Кипр).

Первые матчи запланированы на 16 сентября, а завершится групповой этап 9 декабря.
Отметим, что «Кайрат» начинал путь в Лиге Чемпионов, откуда его выбила сербская «Црвена Звезда» (2:1, 0:5), а затем казахстанский клуб выбыл из Лиги Европы после поражения армянскому «Алашкерту» (0:0, 2:3), в плей-офф же Лиги Конференций был повержен клуб «Фола» из Люксембурга (4:1, 3:1).



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#Алматы   #Спорт   #Футбол  
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