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    09:39, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    «Кайрат» узнал потенциальных соперников по финалу Лиги Чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне, 29 апреля, российские клубы «Газпром-Югра» (Югорск) и «КПРФ» (Москва) играли в матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов по мини-футболу. Обе команды потерпели поражение и выбыли из борьбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Плей-офф турнира проходит в формате «Финала восьми», куда помимо «КПРФ» и «Газпром-Югры» пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», «Добовец» (Словения) и «Кайрат» (Казахстан).

    «Газпром-Югра» со счётом 0:3 уступил «Интеру». Два гола на счету Сесилио Барбадо, один мяч забил Лукас Триподи.

    «КПРФ» потерпел поражение в матче со «Спортингом». Счёт встречи — 2:3. В составе российской команды мячи забивали Артём Ниязов и Янар Асадов. В составе «Спортинга» дубль оформил Диего Кавинато, один мяч на счету Винисиус Роши.

    В матче 1/2 финала «Спортинг» встретится с «Интером». В другом полуфинальном матче сойдутся «Барселона» и «Кайрат». Финал турнира пройдёт 3 мая.




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