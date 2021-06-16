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    22:50, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» узнал первого соперника в Лиге Чемпионов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Действующий чемпион Казахстана, алматинский «Кайрат» попал в число «сеяных» команд. По итогам жеребьевки, на старте квалификации Лиги Чемпионов команда встретится с «Маккаби» Хайфа из Израиля.

    Первый матч казахстанский клуб проведет на выезде. Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов, жеребьевка которого пройдет завтра, 16 июня.

    Добавим, что другими потенциальными соперниками «Кайрата» были «Шахтер» Солигорск (Беларусь), «Нефтчи» (Азербайджан), и «Теута» (Албания).

    Фото: www.mhaifafc.com



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