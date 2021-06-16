«Кайрат» узнал первого соперника в Лиге Чемпионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Действующий чемпион Казахстана, алматинский «Кайрат» попал в число «сеяных» команд. По итогам жеребьевки, на старте квалификации Лиги Чемпионов команда встретится с «Маккаби» Хайфа из Израиля.

Первый матч казахстанский клуб проведет на выезде. Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов, жеребьевка которого пройдет завтра, 16 июня.

Добавим, что другими потенциальными соперниками «Кайрата» были «Шахтер» Солигорск (Беларусь), «Нефтчи» (Азербайджан), и «Теута» (Албания).

Фото: www.mhaifafc.com



