«Кайрат» узнал даты и время матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» узнал даты и время матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый матч казахстанский клуб проведет на выезде. Игра пройдет седьмого июля в 23:00 по времени Нур-Султана, а второй матч - 14 июля в Алматы в 20:00. При необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

В случае победы над «Хайфой» по итогам двух противостояний казахстанский клуб во втором раунде встретится с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда. Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

В случае вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с проигравшим пары «Динамо» Тбилиси — «Нефтчи».





