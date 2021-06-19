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    23:18, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» узнал даты и время матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» узнал даты и время матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый матч казахстанский клуб проведет на выезде. Игра пройдет седьмого июля в 23:00 по времени Нур-Султана, а второй матч - 14 июля в Алматы в 20:00. При необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

    В случае победы над «Хайфой» по итогам двух противостояний казахстанский клуб во втором раунде встретится с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда. Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

    В случае вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с проигравшим пары «Динамо» Тбилиси — «Нефтчи».



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