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    00:50, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» уступил «Карабаху» в отборе Лиги конференций

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    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В матче группового этапа Лиги конференций алматинский «Кайрат» на выезде сыграл против азербайджанского «Карабаха». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Курбан Бердыев выставил следующий состав: Покатилов, Вороговский, Алип, Дугалич, Баньяк, Миканович, Алвеш, Поляков, Косович, Жоао Пауло, Канте.

    Несмотря на статус аутсайдера, казахстанский клуб не уступал сопернику, но и превосходил его в количестве опасных моментов в первом тайме, а в одной из атак Хосе Канте заработал пенальти и сам затем его реализовал.
    Азербайджанцы начали давить со старта второй половины, создавали опасность, Бердыев начал делать замены, на поле появились Яцек Гуральски и Гулжилит Алыкулов и почти сразу хозяева сравняли счет, в сутолоке возле ворот Стаса Покатилова мяч в сетку отправил Рамиль Шейдаев. Хозяева продолжили натиск и забили на первой компенсированной минуте — 2:1.
    4 ноября «Кайрат» примет «Карабах» в Алматы.
    «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 2:1 (0:1)
    Голы: Канте с пенальти 19 (0:1), Шейдаев 79 (1:1), Гусейнов 90+1 (2:1).



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