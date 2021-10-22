«Кайрат» уступил «Карабаху» в отборе Лиги конференций

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В матче группового этапа Лиги конференций алматинский «Кайрат» на выезде сыграл против азербайджанского «Карабаха». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Курбан Бердыев выставил следующий состав: Покатилов, Вороговский, Алип, Дугалич, Баньяк, Миканович, Алвеш, Поляков, Косович, Жоао Пауло, Канте.



4 ноября «Кайрат» примет «Карабах» в Алматы.

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 2:1 (0:1)

Голы: Канте с пенальти 19 (0:1), Шейдаев 79 (1:1), Гусейнов 90+1 (2:1). Азербайджанцы начали давить со старта второй половины, создавали опасность, Бердыев начал делать замены, на поле появились Яцек Гуральски и Гулжилит Алыкулов и почти сразу хозяева сравняли счет, в сутолоке возле ворот Стаса Покатилова мяч в сетку отправил Рамиль Шейдаев. Хозяева продолжили натиск и забили на первой компенсированной минуте — 2:1.4 ноября «Кайрат» примет «Карабах» в Алматы.Голы: Канте с пенальти 19 (0:1), Шейдаев 79 (1:1), Гусейнов 90+1 (2:1).



Несмотря на статус аутсайдера, казахстанский клуб не уступал сопернику, но и превосходил его в количестве опасных моментов в первом тайме, а в одной из атак Хосе Канте заработал пенальти и сам затем его реализовал.