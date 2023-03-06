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Кайрат Умаров встретится с руководством ООН на полях конференции в Дохе

Автор:  
Серик Сабеков
6 Марта 2023, 18:28
Кайрат Умаров встретится с руководством ООН на полях конференции в Дохе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 5 по 7 марта 2023 года первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров принимает участие в пятой конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в городе Доха. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается выступление главы казахстанской делегации в рамках общих дебатов, а также проведение ряда двусторонних встреч с руководством ООН и главами иностранных делегаций», - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Он также добавил, что ранее Генеральная Ассамблея ООН постановила созвать пятую конференцию ООН по наименее развитым странам и провести её в два этапа – 17 марта 2022 года в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке (первый этап) и 5-9 марта 2023 года в Дохе (второй этап).

«В ходе первого этапа конференции была принята Дохинская программа действий для наименее развитых стран, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей в её резолюции», - пояснил Айбек Смадияров.


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