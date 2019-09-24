Кайрат Торебаев возглавил казахстанскую делегацию на совещании ЦАРЭС
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте состоялось Консультационное совещание с национальными координаторами Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки к XVIII Министерской конференции, Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 и Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030, реализации Стратегии ЦАРЭС 2030.
Также согласно повестке дня детально обсуждены вопросы реализации Интегрированной программы по торговле ЦАРЭС 2030, включая пилотный проект ЦАРЭС по усовершенствованию транзитной системы и общему обмену информацией, а также проведения семинара по Соглашению Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, который состоится в октябре 2019 года.
Кроме того, вице-министр ознакомил участников совещания с успешной реализацией в Казахстане Стратегии ЦАРЭС 2030 в различных сферах.
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