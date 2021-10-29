РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:43, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» сыграл вничью с «Тюменью» во втором туре Лиги чемпионов по футзалу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» во втором матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу сыграл вничью против российской «Тюмени», а «Атырау» потерпел поражение от португальского «Спортинга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Алматинскому «Кайрату» удалось сыграть вничью с российской «Тюменью».

    Кака выпустил следующий состав: Игита, Эдсон, Акбаликов, Диего Фаверо, Дуглас Жуниор — Сериков, Ранжел, Есенаманов, Турсагулов, Витао, Оразов, Досов.
    Счет довольно быстро открыл Сергей Абрамович, но уже через минуту сравнял Даурен Турсагулов, тем не менее, на перерыв россияне ушли с преимуществом благодаря голам Артем Антошкина и Йована Лазаревича. Был еще второй тайм и там чемпион Казахстана сумел отыграться благодаря голам Эдсона и Витао. 3:3 — ничья.
    Таким образом, после двух туров у «Кайрата» два очка и 30 октября ему предстоит встретиться с итальянским «Пезаро C/5».
    «Тюмень» (Тюмень, Россия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 3:3 (2:1)
    Голы:     Абрамович 7 (1:0), Турсагулов 8 (1:1), Антошкин 11 (2:1), Лазаревич 13 (3:1), Эдсон 31 (3:2), Витао 35 (3:3).

    А «Атырау» потерпел поражение от португальских соперников — 1:8. У «Спортинга» забили Кавинато (3-я и 30-я минуты), Зики (4-я), Жоау Матуш (10-я), Родригеш Маседу (18-я), Лаврати Руис (25-я), Валтиньо (32-я) и Бернарду Пасу (33-я); у «Атырау» отличился Александр Фукин (24-я).

    Таким образом, для «Атырау» это поражение стало вторым в основном раунде Лиги Чемпионов: до этого казахстанская команда уступила словенскому «Добовцу» (1:2). В заключительном матче основного раунда «Атырау» сыграет с французским «Аньер Вильнев 92».

    Отметим, что в элитный раунд из группы выходит три команды.

    Напомним, что Казахстан занимает четвертую позицию в рейтинге УЕФА европейских сборных по футзалу.


    Теги:
    Спорт Футзал
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!