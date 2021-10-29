«Кайрат» сыграл вничью с «Тюменью» во втором туре Лиги чемпионов по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» во втором матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу сыграл вничью против российской «Тюмени», а «Атырау» потерпел поражение от португальского «Спортинга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Алматинскому «Кайрату» удалось сыграть вничью с российской «Тюменью».

Кака выпустил следующий состав: Игита, Эдсон, Акбаликов, Диего Фаверо, Дуглас Жуниор — Сериков, Ранжел, Есенаманов, Турсагулов, Витао, Оразов, Досов.

Счет довольно быстро открыл Сергей Абрамович, но уже через минуту сравнял Даурен Турсагулов, тем не менее, на перерыв россияне ушли с преимуществом благодаря голам Артем Антошкина и Йована Лазаревича. Был еще второй тайм и там чемпион Казахстана сумел отыграться благодаря голам Эдсона и Витао. 3:3 — ничья.

Таким образом, после двух туров у «Кайрата» два очка и 30 октября ему предстоит встретиться с итальянским «Пезаро C/5».

«Тюмень» (Тюмень, Россия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 3:3 (2:1)

Голы: Абрамович 7 (1:0), Турсагулов 8 (1:1), Антошкин 11 (2:1), Лазаревич 13 (3:1), Эдсон 31 (3:2), Витао 35 (3:3).

А «Атырау» потерпел поражение от португальских соперников — 1:8. У «Спортинга» забили Кавинато (3-я и 30-я минуты), Зики (4-я), Жоау Матуш (10-я), Родригеш Маседу (18-я), Лаврати Руис (25-я), Валтиньо (32-я) и Бернарду Пасу (33-я); у «Атырау» отличился Александр Фукин (24-я).

Таким образом, для «Атырау» это поражение стало вторым в основном раунде Лиги Чемпионов: до этого казахстанская команда уступила словенскому «Добовцу» (1:2). В заключительном матче основного раунда «Атырау» сыграет с французским «Аньер Вильнев 92».

Отметим, что в элитный раунд из группы выходит три команды.

Напомним, что Казахстан занимает четвертую позицию в рейтинге УЕФА европейских сборных по футзалу.