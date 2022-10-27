«Кайрат» сыграл первый матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду вечером в спортивном комплексе города Руусдаль в Бельгии казахстанский клуб по футзалу «АФК Кайрат» (Алматы) сыграл в ничью с бельгийской командой «Спортинг Андерлехт» в рамках Основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По регламенту основного раунда футзальной Лиги чемпионов, в мини-турнире в Бельгии сыграют четыре команды. В группе с алматинцами чемпионы из Франции «Спортинг Париж», Бельгии – «Спортинг-Андерлехт» и Испании – «Мальорка».

В стартовом матче в среду команда «Кайрат» встретилась с хозяевами – «Спортинг Андерлехт».

Бельгийская пресса пишет, что «Спортинг Андерлехт» - динамично развивающаяся команда. История клуба началась пятнадцать лет назад, когда команда играла в низшем дивизионе футзала Бельгии под именем Гуик-Нейгем. В 2011 году последовала смена названия на «Халле-Гуик» (Halle-Gooik). Практически каждый год команда завоевывала первые места и поднимала своей рейтинг.

Поэтому при активной поддержке своих болельщиков хозяева арены активно начали игру. Уже на пятой минуте первого тайма отличился Франко Еловчич. Отыграться казахстанцам удалось благодаря ошибке вратаря «Спортинга» Ронкальо, который опрометчиво вышел вперед и потерял мяч.

Во второй половине матча бельгийцы вновь вышли вперед благодаря голу Диого, но последнее слово оказалось за Дауреном Турсагуловым, который установил окончательный счет на табло 2:2.

В оставшихся двух матчах алматинцы сыграют с чемпионами Испании («Пальма де Мальорка», 27 октября в 17:00) и Франции («Спортинг Париж», 29 октября в 17:00).

По регламенту футзальной Лиги чемпионов УЕФА три лучшие команды из каждой подгруппы выходят в элитный раунд.

В ходе игры «Кайрат» на арене «Roosdaal Palace» поддерживали казахстанцы, проживающие в Бельгии, занявший отдельный сектор, украшенный государственными флагами и баннерами клуба. Соотечественники отметили, что и далее будут намерены болеть за свою команду.