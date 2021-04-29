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    08:57, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    «Кайрат» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Лиги Чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» узнал своего соперника по полуфиналу футзальной Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Им станет испанская «Барселона», обыгравшая в 1/4 финала словенский «Добовец» со счетом 2:0. Голы в этом матче забили Феррао (9-я минута) и Айкардо (12-я). Полуфинальный матч состоится 1 мая в Задаре (Хорватия).

    Напомним, «Кайрат» в своем четвертьфинале разгромил в дополнительное время португальскую «Бенфику» — 6:2. Голы у казахстанского клуба забили Гадейя (16-я минута и 47-я, с пенальти), Эдсон (31-я), Даурен Турсагулов (45-я), Фернандиньо (49-я) и Биржан Оразов (50-я); в составе «Бенфики» отличились Афонсу Жезуш (16-я) и Тьягу Бриту (35-я).


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