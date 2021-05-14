«Кайрат» стал чемпионом Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АФК «Кайрат» в третьем финальном матче плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу одолел «Атырау» со счетом – 8:3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Атырау» – «Кайрат» – 3:8

Голы: Сарбасов, Эвертон, Эрик Данило – Диего, Дуглас, Умирбаев, Эдсон (2), Оразов (2), Игита Счет в серии – 0:3.

«Атырау»: Далтон, Атантаев - Эвертон, Эрик Данило, Токаев, Синезио, Ажмукан, Сарбасов, Амандосов, Байзаков, Есениязов, Ералы, Мадиев, Келсон; «Кайрат»: Игита, Сериков - Савио, Турсагулов, Дуглас, Оразов, Нургожин, Эдсон, Рангель, Есенаманов, Диего, Омирбаев;

