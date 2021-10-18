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    18:18, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Кайрат» стал 17-кратным обладателем Кубка Казахстана по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АФК «Кайрат» в финальном матче Кубка Казахстана по футзалу переиграл «Атырау» со счетом – 4:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    «Кайрат» – «Атырау» – 4:3 (2:0)

    Голы: Витао 13, Эдсон 18, Акбаликов 26, Ранжел 34 – Синезио 27, 30, 36

    Удаление: Токаев 16 («Атырау», лишение соперника явной возможности забить гол)

    Судьи: Космухамбетов, Галаев (оба — Костанай)

    17.10.2021. Нур-Султан. «Сайран-Арена». 1050 зрителей.


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