«Кайрат» стал 17-кратным обладателем Кубка Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АФК «Кайрат» в финальном матче Кубка Казахстана по футзалу переиграл «Атырау» со счетом – 4:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

«Кайрат» – «Атырау» – 4:3 (2:0)

Голы: Витао 13, Эдсон 18, Акбаликов 26, Ранжел 34 – Синезио 27, 30, 36

Удаление: Токаев 16 («Атырау», лишение соперника явной возможности забить гол)

Судьи: Космухамбетов, Галаев (оба — Костанай)

17.10.2021. Нур-Султан. «Сайран-Арена». 1050 зрителей.