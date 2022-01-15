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Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz»

15 Января 2022 16:51
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Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz». Об этом сообщается на сайте компании АО «Самрук-Казына».

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«В соответствии с решением Совета Директоров АО «Национальная компания «QazaqGaz» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления», - сказано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова были досрочно прекращены.

Фото: stanradar.com
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#Отставки    #ФНБ «Самрук Казына»  
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