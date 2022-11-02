Кайрат Сатыбалдыулы вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги - Антикор

2 Ноября 2022, 09:12

2 Ноября 2022, 09:12

Кайрат Сатыбалдыулы вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги - Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции выявило, что Кайрат Сатыбалдыулы вложил 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установили и вернули в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обратили в доход государства.

Установлен факт вложения Сатыбалдыұлы Қ. 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению Главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищения средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. О его задержании сообщили в марте этого года.

26 сентября суд огласил решение по делу Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Фото из открытых источников