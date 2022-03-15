Кайрат Сатыбалды арестован на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По делу о хищении средств АО «Казахтелеком» известны новые подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», - говорится в сообщении городского суда Нур-Султана.

Ранее глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил факт хищения миллиардных сумм.

«Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО «Казахтелеком». Вчерашняя распространенная информация - это вся информация, которая известна на сегодня. Сумма сейчас устанавливается, там ряд эпизодов. Думаю, как только проведем соответствующее экспертное исследование, мы обязательно суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.