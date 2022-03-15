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    12:48, 15 Март 2022 | GMT +6

    Кайрат Сатыбалды арестован на два месяца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По делу о хищении средств АО «Казахтелеком» известны новые подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», - говорится в сообщении городского суда Нур-Султана.

    Ранее глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил факт хищения миллиардных сумм.

    «Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО «Казахтелеком». Вчерашняя распространенная информация - это вся информация, которая известна на сегодня. Сумма сейчас устанавливается, там ряд эпизодов. Думаю, как только проведем соответствующее экспертное исследование, мы обязательно суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Астана Казахтелеком Общество Суды Правоохранительные органы
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