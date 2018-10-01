«Кайрат» с разгромной победы начал выступление в лиге чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бессменный чемпион Казахстана по футзалу «Кайрат» с крупной победы начал свою очередную еврокампанию. В Приштине (Косово) алматинская команда в рамках лиги чемпионов разгромила местный «Феникс», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Счет открыл двукратный обладатель кубка УЕФА из Казахстана, когда на 5-ой минуте цели достиг удар Песса Перейры. Спустя 4 минуты Сезар восстановил было равновесие, но равный счет на табло держался недолго. Еще до перерыва Джон Леннон, Тайнан (дважды) и Дос Сантос довели результат до безнадежных для косовских футзалистов 1:5.

На последней минуте первого тайма Мейзини забил 2-ой гол «Феникса».

Достигнув комфортного преимущества, «Кайрат» после перерыва тем не менее продолжал забивать (Тайнан). Хозяева площадки ответили голом Петровича. Но последнее слово осталось за «Кайратом». И снова отличился Тайнан, ставший тем самым автором покера. Итог - 7:3 в пользу подопечных Кака.

Необходимо отметить, что гости в этой встрече нанесли 46 ударов по воротам соперника.

В другой встрече группы 4-го основного раунда ЛЧ португальский «Спортинг» обыграл «Лиду» из Беларуси (3:2).

4 октября состоится поединок лидеров группы. Его начало в 22:00 по времени Астаны. Второй матч «Кайрата», как и первый, в прямом эфире будет показан на телеканале «Хабар».

Напомним, что в следующий раунд выйдут по 3 коллектива из 4-х.



Фото: АФК «Кайрат»