Кайрат Реимов временно возглавил Казахстанскую федерацию профессионального бокса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кайрата Реимова назначили на должность президента казахстанской федерации профессионального бокса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

Решение об избрании Реимова Кайрата Ниетбаевича временно исполняющим обязанности Президента «Казахстанской федерации профессионального бокса» было принято 13 февраля в городе Алматы на состоявшемся открытом заседании исполнительного комитета «Казахстанской Федерации Профессионального Бокса».

Кандидатуру предпринимателя Реимова на должность врио Президента «Казахстанской Федерации Профессионального Бокса» во время открытого заседания внес Почетный президент Казахстанской Федерации профессионального бокса - Конакбаев Серик Керимбекович. Члены исполнительного комитета Федерации профессионального бокса проголосовали единогласно.

Реимов Кайрат Ниетбаевич презентовал новую концепцию развития Федерации профессионального бокса:

1. Расширить состав исполнительного комитета Федерации. Активизировать и улучшить работу исполкома Федерации.

2. Обеспечить постоянную правовую и социальную защиту, а также системное обеспечение заботы о здоровье и жизни профессиональных боксеров, как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

3. Возобновить проведение турниров на титул чемпиона Казахстана среди боксеров-профессионалов.

4. Организация форумов профессионального бокса в регионах Казахстана (семинары, мастер классы и т.д.).





5. Инициировать создание Федерации профессионального бокса стран Центральной Азии: Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан, Иран.