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13:43 1165
«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тренер вратарей Олег Воскобойников покинул «Кайрат» по обоюдному соглашению сторон, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Экс-голкипер национальной сборной Казахстана трижды подряд признавался лучшим футболистом чемпионата Казахстана в 1996, 1997 и 1998 годах. Двукратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка Казахстана.
В 2009 году Олег Воскобойников начал тренерскую карьеру в шымкентском «Ордабасы», где проработал до конца 2013 года. Вместе с «Кайратом» он проработал пять лет, в составе которого стал обладателем бронзовых медалей, четырехкратным серебряным призером, четыре раза завоевывал Кубок Казахстана и дважды Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что генеральный директор ФК «Кайрат» Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию.
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