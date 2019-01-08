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«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана

8 Января 2019 18:00 154
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«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тренер вратарей Олег Воскобойников покинул «Кайрат» по обоюдному соглашению сторон, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Экс-голкипер национальной сборной Казахстана трижды подряд признавался лучшим футболистом чемпионата Казахстана в 1996, 1997 и 1998 годах. Двукратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка Казахстана.

В 2009 году Олег Воскобойников начал тренерскую карьеру в шымкентском «Ордабасы», где проработал до конца 2013 года. Вместе с «Кайратом» он проработал пять лет, в составе которого стал обладателем бронзовых медалей, четырехкратным серебряным призером, четыре раза завоевывал Кубок Казахстана и дважды Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ФК «Кайрат» Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию.

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Ключевые слова: Спорт, Алматы,
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