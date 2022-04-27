Кайрат Рахимов стал главой Казахстанского оператора рынка электроэнергии и мощности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Рахимов назначен председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В соответствии с пп. 2 ст. 15 Закона РК «Об электроэнергетике» на оператора рынка централизованной торговли электрической энергией возложены следующие функции: осуществление организации и проведения спот-торгов; осуществление организации и проведения централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный и долгосрочный периоды; обеспечение равных условий доступа субъектам оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией; определение соответствия субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;

осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией и др.

Кайрат Рахимов родился 1985 году в городе Темиртау. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Сеульский национальный университет.

Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером ТОО «Караганда-Жарык».

2007-2009 годах работал ведущим специалистом, экспертом управлений Агентства РК по регулированию естественных монополий.

2009-2021 годах – главный эксперт управления, начальник управления Департамента, заместитель директора департамента, директор департамента, вице-министр Министерства энергетики РК.