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    20:41, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Кайрат Рахимов стал главой Казахстанского оператора рынка электроэнергии и мощности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Рахимов назначен председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В соответствии с пп. 2 ст. 15 Закона РК «Об электроэнергетике» на оператора рынка централизованной торговли электрической энергией возложены следующие функции: осуществление организации и проведения спот-торгов; осуществление организации и проведения централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный и долгосрочный периоды; обеспечение равных условий доступа субъектам оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией; определение соответствия субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;

    осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией и др.

    Кайрат Рахимов родился 1985 году в городе Темиртау. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Сеульский национальный университет.

    Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером ТОО «Караганда-Жарык».

    2007-2009 годах работал ведущим специалистом, экспертом управлений Агентства РК по регулированию естественных монополий.

    2009-2021 годах – главный эксперт управления, начальник управления Департамента, заместитель директора департамента, директор департамента, вице-министр Министерства энергетики РК.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Назначения Экономика Энергетика Правительство
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