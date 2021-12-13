+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

13 Декабря 2021 09:46
Поделиться:
Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Рахимов Кайрат Болатович освобождается от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

С 2007 по 2015 годы являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2015 по 2020 годы — занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

С февраля 2020 года и по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Отставки   
Поделиться:
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Чествование чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова прошло в Акмолинской области
4 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
5 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
6 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Читайте также
Новые подходы системы субсидирования АПК обсудили в Минсельхозе
Регулирование цен на социально значимые продтовары обсудили в Цифровом офисе Правительства
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Чествование чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова прошло в Акмолинской области
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив