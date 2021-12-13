Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Рахимов Кайрат Болатович освобождается от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

С 2007 по 2015 годы являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2015 по 2020 годы — занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

С февраля 2020 года и по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.