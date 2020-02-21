Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК от 21 февраля 2020 года Рахимов Кайрат Болатович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в Карагандинской области, город Темиртау.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык», г. Караганда.

С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.

С 2015 по 2018 годы — заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С июля 2018 года по настоящее время работал директором Департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК.