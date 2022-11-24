«Кайрат» проиграл в матче элитного раунда Лиги чемпионов чешскому «Хрудиму» в Алматы

24 Ноября 2022, 23:24

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» во втором матче элитного раунда Лиги чемпионов в Алматы сыграл с чешским клубом «Хрудим», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кака выпустил следующий состав: Деннис, Эдсон, Акбаликов, Дуглас Жуниор, Кайо Руис — Сериков, Кайо Сезар, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов, Вилела, Оразов, Карлос Санс, Игор Шушу.

Первый тайм прошел без забитых мячей, на старте второго чешский коллектив счет открыл, сделал это Марко Радованович (23-я минута), казахстанцы пошли вперед и пропустили снова в пустые ворота от Матеуса Торреса Дос Рейса (25-я), сократил разрыв Рафаэл Вилела (39-я). 2:1 — сильнее оказались гости.

Таким образом, после двух туров «Кайрат» имеет в активе одно очко, как и мальтийский клуб «Луксол Сент-Эндрюс», по четыре у «Хрудима» и португальской «Бенфики».

Заключительный поединок алматинцы проведут в субботу против лиссабонцев, начало в 21:00 по времени Астаны, прямая трансляция на сайте телеканала «Qazsport».