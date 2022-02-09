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«Кайрат» проиграл первый матч 2022 года

9 Февраля 2022 22:42
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«Кайрат» проиграл первый матч 2022 года

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В своем первом товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции алматинский «Кайрат» сыграл с боснийским «Борацом» из Баня-Луки, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский клуб выставил следующий стартовый состав: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Кургин, Адахаджиев, Гуральский, Сейдахмет, Алыкулов, Ульшин, Усенов.

В первом тайме в воротах алматинцев побывали два безответных гола, а во втором им удалось только сократить разрыв усилиями иранца Ариа Барзегара. 2:1 — сильнее боснийцы. Видео полного поединка можно посмотреть ниже.

В нынешнем сезоне «Борац» после 19 игр идет на третьем месте в боснийской Премьер-Лиге, а «Кайрат» по итогам прошлого взял «бронзу» КПЛ.

Следующий матч подопечные Курбана Бердыева проведут 12 февраля против узбекистанского «Навбахора».



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#Спорт   #Футбол  
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