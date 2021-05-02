«Кайрат» проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги Чемпионов по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинальном матче Лиги Чемпионов по футзалу алматинский «Кайрат» сыграл с испанской «Барселоной», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды Кака выглядел следующим образом: Сериков, Гадейя, Дуглас Жуниор, Оразов, Фернандиньо — Умберто, Нургожин, Эдсон, Ранжел, Акбаликов, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов.

В первом тайме был забит один гол, его на 16-й минуте провел Феррао. На старте второй половины Феррао смог оформить дубль, Диего Фаверо сократил разрыв, но затем Феррао оформил хет-трик, вернул надежду Фернандиньо, но на большее алматинцев не хватило. 3:2 — сильнее испанцы.

Таким образом, «Кайрат» завершает борьбу на турнире в полуфинале, а «Барселона» поборется в финале с португальским «Спортингом», за который выступает игрок сборной Казахстана Тайнан.



