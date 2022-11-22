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«Кайрат» представил состав на матчи элитного раунда Лиги чемпионов

22 Ноября 2022, 21:34
«Кайрат» представил состав на матчи элитного раунда Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стала известна заявка алматинского «Кайрата» на элитный раунд футзальной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Заявка МФК «Кайрат»:

Вратари: Деннис, Сериков;

Защитники: Кайо Сезар, Диего, Дуглас, Биржан Оразов, Карлос Санс;

Нападающие: Эдсон, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Вилела, Кайо Руис, Игор Шушу.

Игита, Фернандиньо, Даурен Нургожин не смогут принять участие в элитном этапе из-за травм.

В элитном раунде «Кайрат» сыграет с мальтийским «Луксол Сент-Эндрюс» 23-го ноября, 24-го ноября с чешским «Хрудимом», а 26-го ноября «Кайрат» проведет матч с португальской «Бенфикой». Победитель группы попадет в «Финал четырех».

Ранее сообщалось, что телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию матчей алматинского «Кайрата» в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов.

Фото: sports.kz


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