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    03:10, 04 Июль 2022 | GMT +6

    «Кайрат» победил всухую и поднялся в турнирной таблице КПЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче 16 тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» дома сыграл с уральским «Акжайыком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Гости, несмотря на свой статус, не уступали хозяевам на первых минутах. Однако пропустили после углового, ударом головой отметился Хосе Канте. После перерыва уральцы пытались отыграться и получили второй мяч в свои ворота после выхода один на один Жоао Пауло со Степаном Сикачем. 2:0 — сильнее фаворит.

    Теперь «Кайрат» набрал 23 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, а «Акжайык» с 12 баллами на предпоследнем месте.

    «Кайрат» — «Акжайык» 2:0 (1:0)

    Голы: Канте 36 (1:0), Жоао Пауло 54 (2:0).


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