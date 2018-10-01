«Кайрат» победил «Актобе» и увез Суперкубок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Щучинске состоялся Суперкубок Казахстана по футзалу, который уверенно выиграл АФК «Кайрат», передает СИА «SPORTINFORM».

Трофей оспорили чемпион, обладатель Кубка Казахстана «Кайрат» и серебряный призер чемпионата «Актобе». Актюбинцы долгое время уступали с минимальным счетом, однако класс алматинцев все же дал о себе знать. Как итог, 4:0 - очередной трофей в копилке казахстанского гранда.

Напомним, ранее алматинский клуб оформил уверенный выход в элитный раунд Лиги чемпионов.