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«Кайрат» победил «Актобе» и увез Суперкубок Казахстана

14 Октября 2018 19:50 87
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«Кайрат» победил «Актобе» и увез Суперкубок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Щучинске состоялся Суперкубок Казахстана по футзалу, который уверенно выиграл АФК «Кайрат», передает СИА «SPORTINFORM».

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Трофей оспорили чемпион, обладатель Кубка Казахстана «Кайрат» и серебряный призер чемпионата «Актобе». Актюбинцы долгое время уступали с минимальным счетом, однако класс алматинцев все же дал о себе знать. Как итог, 4:0 - очередной трофей в копилке казахстанского гранда.

Напомним, ранее алматинский клуб оформил уверенный выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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