Кайрат Омаров назначен руководителем центра трудовой мобильности Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на должность руководителя Центра трудовой мобильности, курирующего карьерные центры с 1 июля, назначен Кайрат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрата Омарова коллективу представил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Кайрат Омаров окончил Атырауский Институт нефти и газа по специальности «экономист».

Трудовой стаж: 2004 – 2007гг. - инвентаризатор РГП «Центр недвижимости Атырауской области»; 2007-2011гг. - старший менеджер АО «ЦентрКредитБанк»;

2011-2013 гг. - бухгалтер отдела сопровождения банковских операций.

С 2013 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр занятости населения» акимата Жылыойского района.