Кайрат Омаров назначен руководителем центра трудовой мобильности Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на должность руководителя Центра трудовой мобильности, курирующего карьерные центры с 1 июля, назначен Кайрат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кайрата Омарова коллективу представил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.
Кайрат Омаров окончил Атырауский Институт нефти и газа по специальности «экономист».
Трудовой стаж: 2004 – 2007гг. - инвентаризатор РГП «Центр недвижимости Атырауской области»; 2007-2011гг. - старший менеджер АО «ЦентрКредитБанк»;
2011-2013 гг. - бухгалтер отдела сопровождения банковских операций.
С 2013 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр занятости населения» акимата Жылыойского района.