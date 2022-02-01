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«Кайрат» официально объявил о назначении нового руководителя
1 Февраля 2022 16:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новым генеральным директором «Кайрата» официально назначен Есимов Аскар Асилбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации пресс-службы алматинского футбольного клуба, 40-летний специалист является опытным руководителем в области спорта, работал в Комитете по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и в федерации по гребным видам спорта. Также Аскар Асилбекович руководил проектами в сферах экономики и финансов.
За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Казахстан в 2015 году был удостоен Республиканской награды «Ерен еңбегі үшін».
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